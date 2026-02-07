◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子スロープスタイル 予選（大会2日目/現地7日）予選18位で敗退となった古賀結那選手が、自らの滑りを振り返りました。「まず1本目に自分のやりたい技ができたので良かった。2本目は最後のジャンプで2回転半に挑戦してみて、一応立てて(着地できて)良かった」と2本の滑走を総括した古賀選手。1回目を終えて14位となった古賀選手。決勝進出の12位以内を目指した2