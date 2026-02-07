夜も更け、家族が眠りについた頃。投稿者さんのスマートフォンに届いたのは、飲み会に出掛けていた旦那さんからのLINEでした。『深夜1時に「迎えは」とだけLINEがきたらなんて返信する？素直に迎えに行く？行かない？普通「迎えにこられる？」とかではないの？……お願いする立場なのに、上から目線でイラっときたわ。断ったけれど』お願いなのか、確認なのか、それとも当然の前提なのか……。短くてぞんざいな言葉に、投稿