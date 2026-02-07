福岡南署は7日、福岡南区若久5丁目付近の路上で6日午後3時半ごろ、小学生女児が徒歩で帰宅中、見知らぬ男にスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は40代くらいで黒色短髪。上下黒っぽい服を着用。