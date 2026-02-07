福岡南署は7日、福岡市南区大橋1丁目付近の路上で6日午後3時25分ごろ、母親と5歳児がバス停でバスを待っていたところ、見知らぬ女性に「何か言いたいことがあるのか」「子供が謝れよ」などと怒鳴られる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。女性は50歳くらいで身長155程度のやせ形。肩下長さの白髪交じりの髪、ベージュ色のトレンチコートを着用していたという。