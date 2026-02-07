【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪の大会組織委員会は7日、ミラノのメインプレスセンターで記者会見し、バルニエ最高経営責任者（CEO）は山間部を含めて4会場をつないだ6日の開会式に関し「簡単ではなかったが、全てが順調にいった。とても満足している」と語った。開会式でミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）には約6万人以上の観客が入り、他の3会場で計1万人が集まったという。国際オリンピ