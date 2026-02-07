２月８日に行われる予定の京都馬場（２回４日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】雪時々止む・７０％【馬場状態】芝（Ｂコース）重〜稍重ダート重〜稍重芝は傷んだ内を空けて走る場面が目立ち、外を通る差し、追い込み馬に有利。ダートはハイペースからの差し決着がよく見られる。雪予報でその特徴が変わる可能性があり、注視したい。芝＝逃げ△先行◎差し◎追込〇ダート＝逃げ◎先行◎差し〇追込△※２月