ソフトバンク・大野稼頭央投手が７日、開幕ローテ入りへアピールした。Ｂ組の打撃練習で登板し、直球主体で２５球。小久保監督も見守る中、ヒット性の当たりは許さなかった。第３クールには、Ｂ組から投手３人がＡ組に加わる見込み。「投げている力感の割には、求めている強い球が出てきつつあった」と、自らもうなづく内容で昇格へ前進した。「グシャッ」と鈍い音が響いた。４球目。この日から一気に冷え込んだこともあり球速