「ツナ缶」の油切りが面倒 手が汚れたりザルにあけると洗い物が大変だったり、意外と面倒なツナ缶の油切り。そんな悩ましさを解消できる、ほったらかしでも大丈夫なツナ缶の油切り方法を紹介します。 プルトップを立てて逆さにして置く少し開けて逆さにし、斜めにたてかけるキッチンペーパーを畳んで上に置く手が汚れないのが嬉しい ツナ缶の油で手が汚れてしまうと、油分のせいでささっと洗っただけでは落ちず厄介なことに。今