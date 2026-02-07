俳優の高橋文哉（24）が7日、都内で主演映画「ブルーロック」（監督瀧悠輔、8月7日公開）の制作報告会に出席した。「この作品で、新しい風を吹かせる自信があります」と力強く宣言した。累計発行部数5000万部突破の人気サッカー漫画が原作。高橋は3年前にオファーを受けた。サッカー未経験のため、クランクインの1年半前から猛練習。「お話をいただいた瞬間から役、作品が頭から離れた日は1日もないと自負している」と真っすぐ