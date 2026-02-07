リモート勤務になって家にいる時間が増えた夫。家事や育児を分担できるかもと期待していました。しかし、現実はスマホ片手に文句ばかり。それどころか、夜な夜な飲み歩いては朝帰りするようになり…。ある日、義母が不可解なことをいい始めました。援助って一体何のこと？＞＞ 【まんが】親の金で夜遊びする夫(ウーマンエキサイト編集部)