【ミラノ＝読売取材団】イタリアで３度目となる冬季五輪が幕を開けた。６日夜（日本時間７日未明）に行われたミラノ・コルティナ五輪の開会式は、イタリア北部の４か所に分散して入場行進が行われ、選手たちは４年に１度の晴れ舞台に臨む喜びを表現した。オリンピックは開催する意義があるのか？４か所での選手入場行進に象徴される、異例の広域開催となる五輪が始まった。形を変えなければ、冬季五輪がいつか開催できなくなる