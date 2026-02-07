次回2月14日（土）よる9時 第6話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』。第7話（2月21日放送）、第8話（2月28日放送）、第9話（3月7日放送）に登場する豪華ゲスト出演者陣を情報解禁！第7話には、注目の若手俳優・吉田晴登（よしだはると）、谷原七音（たにはらななと）。第8話には、バラエティで引っ張りだこの芸人・みなみかわ。第9話には、味のある個性派俳優・森田甘路（もりたかんろ）が登場する。物