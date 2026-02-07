大切なのは自分の肌を知ること確信を持ってスキンケアを選べばお手入れ中もリラックスしてスキンケアができると思います流行っているから。有名な美容家さんがおすすめしているから。口コミが良かったから。そんな理由でスキンケアを選んで、数日使ってから「あれ？これ私の肌には合ってないのかも。」と気づくことありませんか？実は私もあります。情報が溢れる今だからこそ迷ってしまう。だからこそ一番大切なのは自分の肌を知る