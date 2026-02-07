台湾メディアの中時新聞網は4日、台湾人作家が日本の長期居住権を放棄し、自宅を売却したいと考える「恐ろしい原因」を明かしたと報じた。記事は、「海外で住宅を購入するという話題は常に議論されており、日本はその中でも人気の選択肢の一つだ」とした上で、台湾人作家でテレビ番組の司会なども務める呉淡如氏が「私は早い段階で日本の長期居住権を放棄していた」「自分の（日本の）住居を売ってしまいたいと本当に思っている」