カーリング女子で22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美（34）が7日、自身のインスタグラムを更新。6日（日本時間7日）に行われたミラノ・コルティナ五輪の開会式の感想を明かした。14年ソチ、18年平昌、22年北京と3大会連続で五輪に出場した吉田はストーリーに「現地観戦も当たり前に楽しいけどテレビ観戦も楽しい！！！！！」とつづった後、「各国の公式ウエアを一挙にみれる開会式！！！勝手にオシャレオリンピ