２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲＦａｍｉｌｙＦｅｓｔｉｖａｌ（すとふぇす）！！２０２６」が７日、東京ドームで行われた。ＳＴＰＲ最大の祭典は昨年４月以来、２回目の開催。「すとぷり」を始め「騎士Ｘ―ＫｎｉｇｈｔＸ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」と５