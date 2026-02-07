２月８日に行われる予定の東京競馬（１回４日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】雪後晴れ・５０％【馬場状態】芝（Ｄコース）不良〜稍重ダート不良〜重芝は軽微な傷みはあるが全体的に良好な状態。土曜の雪の影響で脚質は前残り傾向が強まりそう。逆に砂は展開次第で差しが届く馬場に。芝＝逃げ〇先行◎差し△追込△ダート＝逃げ〇先行◎差し〇追込△※２月８日（日曜）の東京競馬は降雪による影響で中止