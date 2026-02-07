元レースクイーンのグラビアモデル宇佐美なお（27）が7日、自身のインスタグラムを更新。8日の格闘技イベント「K−1 WORLD GP 2026」（東京・代々木第二体育館）を盛り上げる「K−1 GIRLS2025」の青いコスチューム姿を投稿した。「明日はいよいよk1girls2025最後のラウンドガールとなります本当にあっという間の1年でしたがこのメンバーに出会えて本当に幸せでしたメンバー揃って最後頑張りますので応援よろしくお願いします！