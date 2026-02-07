◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子スロープスタイル 予選（大会2日目/現地7日）予選を棄権した近藤心音選手が思いの丈を明かしました。公式練習で脚を負傷していた近藤選手。「予選に出られるのかという決断を最後まで決められなかった」と、ギリギリまで悩んでいたと言います。ケガについては「左膝の前十字じん帯の損傷と内側副じん帯の損傷、半月板(の損傷)と骨挫傷」と自らの口で明かし、