◆ミラノ・コルティナ五輪▽アイスホッケー女子（７日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）７日＝富張萌黄】アイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパン（世界ランク８位）は１次リーグＢ組第２戦でドイツ（同９位）と対戦し、第２ピリオド（Ｐ）を２―５で終えた。０―３で迎えた第２Ｐはドイツに２点を追加される展開。それでも、３６分４５秒には２７歳ＦＷ三浦芽依が後方から送られたパックをゴール前で角度を