お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」で毎月恒例の生配信を実施。次回の生配信「お笑い帝国大学（ＯＩＵ）」にゲストとしてさまぁ〜ずが出演することを発表した。ＯＩＵは、同サービス内で定期的に開催される、ユーザー参加型の大喜利大会。さまぁ〜ずも出演する次回の配信は２１日午後８時から予定されている。