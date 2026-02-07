男子滑降で今大会の金メダル第1号となり、笑顔を見せるスイスのフラニョ・フォンアルメン＝ボルミオ（共同）7日のアルペンスキー男子滑降で、昨年の世界選手権覇者、フォンアルメン（スイス）が1分51秒61で優勝して今大会の金メダル第1号となった。2位はフランツォニ、3位はパリスのイタリア勢で、ワールドカップ（W杯）総合4連覇中のオーデルマット（スイス）は4位だった。日本選手は出場していない。（共同）男子滑降を制した