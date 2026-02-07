【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】フリースタイルスキーの近藤心音（２２）＝オリエンタルバイオ＝が７日に出場を予定していたスロープスタイル（ＳＳ）予選を棄権した。５日の公式練習中にジャンプ台から飛び出した後、バランスを崩して転倒し、救急車で搬送されていた。左膝の前十字靭帯と内側側副靱帯の損傷と、半月板の骨挫傷と診断された。６日には公式練習に参加していたという。競技スタート直前に無念の決断とな