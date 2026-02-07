ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が６日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。この日は、ＴＲＦ・ＤＪＫＯＯ、歌手・鈴木亜美、女優・大友花恋をゲストに迎えて東京・麻布十番を散策した。有田がＫＯＯに「何だったら芸人ですからね。元は芸人ですもんね？」と話すと、ＫＯＯは「『笑ってる場合ですよ！』（フジテレビ系）とか」笑顔。１０代の頃はバラエティー番組でＤＪ漫談をしていたことを振り