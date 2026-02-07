雪がちらつく中、街頭で有権者に訴える候補者＝７日午後、横浜市内（画像の一部を修整しています）第５１回衆院選は８日、投開票される。物価高対策や安全保障などを争点に、高市政権への信任を問う選挙。神奈川県内の２０選挙区に立候補した７０人は選挙戦最終日の７日、雪が舞う街頭などで最後の訴えに声をからした。９日未明にも大勢が判明する見通しだ。県内小選挙区の選挙戦は、与党が過半数を奪還できるか、野党が勢力を