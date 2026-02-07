新NISAなどで投資が注目される一方、金利が上昇し、着実にお金を残せる「定期預金」も再注目されています。実際にどれくらいの金額を預けているのか、他人の預金事情はなかなか見えてこないものです。そこで今回、All About マネー編集部では全国の男女500人を対象にアンケートを実施。この記事では、現在の預金総額や、定期預金の預け入れ額に関する結果をまとめて紹介します。現在の預金額は「100万円未満」が約4分の1まず、普通