滋賀県内５カ所の介護施設で、昼食でいなり寿司やホウレン草の和え物などを食べた４０代〜１００歳代の男女に、嘔吐や下痢などの症状が確認された「ノロウイルス」の集団食中毒。県は２月７日、発症者は計８３人に、死者は計２人に増えたと発表しました。■８３人に症状８人が入院、２人死亡２月５日（木）、滋賀県の草津保健所に対し、草津市南山田町の特別養護老人ホーム「えんゆうの郷」から「複数人の入所者に、前日から