"雪のピーク"2月8日昼頃から 静岡県御殿場市では2月7日午後4時に11センチの雪が積もり、予想以上の雪が降りました。7日午後9時現在、県内全域で雪は止んでいますが、8日昼頃からが今回の雪のピークとなり、強い寒気のもと強風を伴いながら降るため、視界が悪くなる可能性があります。 【写真】2月7日 御殿場市の雪 今回の強烈寒気は、ただ冷たい空気が流れ込むだけでなく、風と風がぶつかり雪雲が発生して発達しや