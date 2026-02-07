◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第7節埼玉13―6BR東京（2026年2月7日東京・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場）全勝で単独首位の埼玉がBR東京を13―6（前半10―3）で下し、開幕7連勝とした。3勝4敗となったBR東京は、7点差以内の敗戦のため勝ち点1を獲得した。雪が舞う中での試合は極めてロースコアの展開に。前半6分に埼玉のHO坂手淳史主将（32）が敵陣ゴール前のラインアウトモールで決めたトライが、