福岡は7日、MF松岡大起（24）がスロバキア1部スロヴァン・ブラチスラヴァに期限付き移籍すると発表した。移籍期間は26年6月30日まで。松岡はクラブを通じて「簡単な選択ではありませんでしたが、その想いを尊重してくださったクラブには心から感謝しています。今回の挑戦は、自分の夢をかなえるためのラストチャンスだと思っています。アビスパ福岡で学んだこと、感じたこと、そして皆さんからもらった想いを胸に、全力で、自