「日本ハム名護キャンプ」（７日、名護）練習後、市内の少年野球チームに所属する子どもたちを集めて野球教室が開催された。日本ハムから参加した１５選手の中でも万波中正外野手のまわりには子どもたちがいっぱい。近づいて様子をうかがうと万波は芝生に正座してこどもたちの兄貴分よろしく、丁寧にバッティングについて話していた。野球教室の最後に選手会長の清宮幸太郎内野手が子どもたちの前でロングティーを披露。その