マラソンの日本記録保持者・大迫傑（34＝リーニン）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。箱根駅伝について持論を明かした。米国を拠点に活動し、昨年12月7日のバレンシアマラソンでは日本記録を更新する2時間4分55秒の好タイムを叩き出した。早大では4年連続箱根駅伝を走り、1区で2度区間賞を活躍。全国に名前を売った。だが、大迫は「当時は5000メートル、1万メートルで頑張りたかったので