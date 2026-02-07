巨人は８日に宮崎キャンプ第２クール最終日を迎えるが、全国的な大寒波の影響で厳しい寒さが予想されている。宮崎は最低気温１度、最高気温８度の予報。日中は１０メートル前後の強風が吹き荒れる予報で、体感温度はさらなる低下が予想される。７日も風速１０メートルの突風が吹き荒れ、厳しい寒さの中で練習を行ったが、８日はさらに冷え込む見込み。九州地方は宮崎以外の県は雪予報。宮崎は九州で唯一、雪予報こそないが