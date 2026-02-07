お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が７日、東京・渋谷公会堂で行われた「ＴＩＴＡＮＬＩＶＥ３０周年記念公演〜タイタンシネマライブも１００回記念！〜」に登場した。タイタン所属の芸人の他、パックンマックン、錦鯉、ナイツ、東京０３、千原兄弟、松村邦洋など豪華ゲストが登場する中、爆笑問題は大トリを務めた。この日も時事ネタが炸裂。太田は、翌８日にＴＢＳの選挙特番に出演する。「今日もこの後、Ｔ