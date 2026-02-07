第２５回冬季ミラノ・コルティナ五輪が６日（日本時間７日）に開幕した。史上初めて複数都市で開催され、４つのエリアに競技会場がある広域開催となった今回の五輪。開会式では、それぞれの地域で選手団が国旗を持って入場行進する初めての試みとなった。「調和」をテーマに、紛争や分断が広がる世界で平和の尊さを強調した開会式を、大谷翔太記者が「見た」。厳かで時に異様な雰囲気の開会式で、ミラノ・コルティナ五輪が幕を