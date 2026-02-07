１月２７日、黒竜江省漠河市で開通した「北極氷路」。（漠河＝新華社配信）【新華社漠河2月7日】中国黒竜江省漠河市でこのほど、一般のドライバーも走行できる全国初のアイスロード（凍結した地表を整備した冬季限定の道路）「北極氷路」が開通した。全長は約100キロで、氷点下40度の極寒や中ロ国境沿いの風景、多様な民族文化を見どころに、中国最北端地域の冬の旅を象徴する新ルートとなる。「北極氷路」は漠河市中心部を起