◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日フリースタイルスキー女子スロープスタイル予選（2026年2月7日リビーニョ・スノーパーク）フリースタイルスキー女子スロープスタイル（SS）予選が行われ、五輪初出場の古賀結那（23＝城北信用金庫）は18位にとどまり、上位12人による9日の決勝へ進めなかった。2度目出場の近藤心音（22＝オリエンタルバイオ）は棄権した。5日の公式練習で転倒し、救急搬送された近藤は6日から公式