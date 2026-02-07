【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & PrinceのYouTubeチャンネルにて、スタジオライブ映像「King & Prince『Shake Hands』 in Quiet Session Club vol.1」が公開された。 ■「Quiet Session Club」ならではのアレンジで披露 「Shake Hands」は、2024年5月発売のシングル作品「halfmoon / moooove!!」に収録されている楽曲で、今回公開されたのは、バンド形式のスタジオライブ企画「Quiet Session Club vol.1