気象台は、午後9時27分に、大雪警報を海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】島根県・海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表 7日21:27時点隠岐では、8日明け方から8日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■奥出雲町□なだれ注意報8日にかけて注意■飯南町□なだれ注意報8日にかけて注意■海士町□大雪警報【発表】積雪8日明け方から8日昼