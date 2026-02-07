きょう7日に行われた「DOWNTOWN＋」生配信内で、21日午後8時から行われる生配信「お笑い帝国大学（OIU）」のゲストに、さまぁ〜ずが出演することが発表された。【写真】「まっちゃんお帰り！」観客の声援に応えた松本人志＜生配信の様子＞公式サイトでは「お笑い帝国大学」について「笑いの頂点へ！ここは才能が爆発する場所、お笑い帝国大学(通称：OIU)。定期的に開催される『入学試験』(大喜利大会)では、松本人志による各試