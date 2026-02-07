【ミラノ＝船越翔】国連欧州経済委員会は６日、車の自動運転に関する安全基準案を発表した。特定条件下でシステムが全ての運転操作を行う「レベル４」までを想定した初の包括的な国際基準として、６月の会合で正式に策定する見通しだ。これまで、高速道路に限定した自動運転関連の国連基準は定められてきたが、一般道を含めた基準はなかった。同委員会のタチアナ・モルチャン事務局長は声明で、基準案は「自動車産業の安全性や