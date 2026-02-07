７日午後８時１分ごろ、神奈川、山梨各県で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は山梨県東部・富士五湖。震源の深さは約２０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・１と推定される。神奈川で震度３を観測したのは山北町。相模原市緑区、小田原市、秦野市、厚木市などで震度２、中井町、湯河原町、愛川町、横浜市神奈川区などで震度１となった。