元プロテニス選手でタレントの松岡修造とフリーのヒロド歩美アナウンサーが７日放送のテレビ朝日系「ミラノ・コルティナオリンピックスキー女子スロープスタイル予選」（午後６時）に現地から生出演。スロープスタイル予選に出場も４２・９０点の１８位で、２回滑って上位１２選手が出場できる決勝進出を逃した古賀結那（２３）＝城北信用金庫＝をたたえる一幕があった。ミラノのスタジオで現地での古賀の笑顔の試合後インタ