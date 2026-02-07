グラビアアイドルで女優の岸明日香(34)が、2月2日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】デコルテ全開！ゆるふわセーターの下は… 同誌への登場は約1年半ぶり。自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載し「お久しぶりのグラビアです皆様ゲットしてね」とアピールした。「素敵な写真沢山撮ってもらいました♡」とカメラマンのSasu Tei氏にも感謝した。 背中を