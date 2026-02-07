J2磐田が苦しみながらも白星発進した。ホームにJ3長野を迎えた明治安田J2・J3百年構想リーグ開幕戦は0―0のまま、90分間で決着がつかずにPK戦に突入。元日本代表GK川島永嗣主将（42）が相手のシュートを2本セーブし、4―2で勝利を収め、勝ち点2を獲得した。志垣良新監督（45）体制で迎えた注目のシーズン開幕戦。集まった1万1612人のサポーターの前で気持ちよく“快幕”とはいかなかったが、白星は譲らなかった。偉大な背中