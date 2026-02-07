お笑いコンビ、ナイツが7日、東京・ラインキューブ渋谷で行われた「タイタンライブ30周年記念公演」に出演した。漫才協会会長でもあるボケの塙宣之（47）が下ネタ全開で大暴れした。「テレビのセクシーシーンに出ているセクシー女優を調べてみました。作品を調べて、全部見ました」と言うと、ツッコミの土屋伸之（47）が「勃起してる」と指摘。塙は股間に仕込んだ棒を突っ張らせた。