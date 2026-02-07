LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「ヤフーパック 沖縄タイムセール」を2月1日正午から19日午前11時59分まで開催している。東京/羽田発の2名1室利用、2名あたり料金一例は、那覇2日間（ホテルJALシティ那覇泊）が67,167円から、那覇2日間（JR九州ホテルブラッサム那覇泊）が71,172円から、宮古2日間（ホテルシギラミラージュ泊）が125,881円からなど。料金は2月7日時点のもので、変更となる場