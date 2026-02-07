長崎の冬の風物詩「長崎ランタンフェスティバル」が今年も開幕しました。 メイン会場の湊公園から中継で伝えてもらいます。 【NIB news every. 2026年2月6日放送より】 ※くわしくは動画をご覧ください （栗山真乙アナウンサー） 「長崎ランタンフェスティバル」は、今月23日までの開催です。 長崎市内の7会場などでは、それぞれに違った雰囲気を味わうことができます。 異国情緒あふれる長崎の街中で、冬