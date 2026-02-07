Q. 「フライドポテトで死亡リスクが上がる」って本当？Q. 「ファストフードが好きで、いつもフライドポテトをセットで頼んでしまいます。最近『フライドポテトで寿命が縮む』と聞いて心配になりました。本当にそこまで体に悪いのでしょうか？ 頻繁に食べるのはやめた方がいいですか？」A. 頻度によりますが、健康リスクが増す可能性はあります。適量にしましょう以前、「週2回以上フライドポテトを食べる人は、死亡リスクが高まる