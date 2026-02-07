世界中が恋するムードに包まれるバレンタインデー。素直に“好き”を伝えたいけれど、ちょっぴり勇気が足りない…と思っているコ、集まれ！今回は、まっさらな好きの気持ちをアピールできる「頭から足先まで純度100%の白コーデ」をご紹介します。ホワイトチョコみたいなピュアさを印象づけて♡純白コーデで“ホワイトチョコ”気分バレンタインの日。彼と初めてのお出かけ。そんな初デートには、ホワイトチョコみたいなピュア